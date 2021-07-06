Бывший журналист ESPN и специалист по российскому футболу Джон Брэдли оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее, четвертое место в группе В с 3 очками.

«Давайте не будем притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была», — приводит слова Брэдли «Чемпионат».

Журналист подчеркнул, что российская команда неплохо выглядит с точки зрения физики и организации игры, но футболисты не имеют возможности бросить вызов на самом высоком уровне. По мнению Брэдли, можно отправить Черчесова в отставку, но не стоит забывать, какие игроки были у него в распоряжении.

«Сборная России деградирует», — подытожил эксперт.

Напомним, после провала на Евро-2020 пошли слухи об отставке Черчесова, но сам специалист не собирается добровольно покидать команду.