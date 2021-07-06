В России на вторник, 6 июля, выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 5 658 672.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 737 человек. 18 411 выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 152,7 млн тестов. 139 316 жителей страны скончались от коронавируса, еще 5 101 852 человек успешно преодолели болезнь. На сегодняшний день заражение находится в активной стадии у 417 504.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 5498 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1869 новых случаев, в Московской области — 2536.