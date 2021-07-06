Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник опроверг информацию о том, что войдет в состав руководства «Локомотива». 63-летний специалист объяснил, что его новая фирма будет консультировать московский клуб.

«Я открываю свою консалтинговую фирму. Мы будем заниматься выстраиванием работы клубов. У меня нет цели построить большое агентство. Мой девиз, скорее, такой: «Небольшой, но хороший». Я не знаю никого, кто предлагает что-то подобное после стольких лет работы в индустрии», — приводит слова Рангника Süddeutsche Zeitung.

По словам специалиста, четыре месяца назад «Локомотив» обратился к нему с просьбой проанализировать спортивную составляющую. В апреле он прибыл в Москву, чтобы представить презентацию на эту тему.

Стоит отметить, что ранее Рангника называли одним из возможных преемников Йохахима Лёва у руля сборной Германии. Также интерес к специалисту проявляли несколько европейских клубов, в числе которых итальянский «Милан».