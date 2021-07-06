Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко.

Монсон, ранее завершивший карьеру, объявил, что хочет вернуться на ринг и провести еще один бой в России при российской публике. Возможно, поединок состоится с Москве 23 октября.

«Я бы хотел бой с Фёдором Емельяненко. Думаю, это была бы отличная точка, замечательное завершение карьеры для обоих нас. Я достаточно популярен в России, Фёдор — величайший боец, легенда. Для меня было бы честью взять у него реванш», — приводит слова Монсона Sport24.

Если Емельяненко не заинтересует эта идея, Монсон готов провести бой против его младшего брата Александра или любого другого бойца.