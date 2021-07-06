Петербургский «Зенит» объявил о расставании с 30-летним связующим Дмитрием Ковалевым. Волейболист уже попрощался с командой, он продолжит карьеру в «Белогорье».

Ковалев провел в «Зените» два года, вместе с петербуржцами он завоевал свои первые клубные титулы. На уровне сборных его карьера складывалась более успешно: Дмитрий является чемпионом Европы и мира среди молодежных команд, а также бронзовым призером ЧМ-2013 и Европейских игр.

Дважды в карьере Ковалев становился победителем Универсиады, а на чемпионатах Европы и мира признавался лучшим связующим.

Волейболист защищает цвета национальной команды с 2014 года. В ее составе он стал двукратным победителем Лиги наций.