Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, как однажды испортила купальник сопернице.

«Я порезала купальник девочке. Но я предупреждала, что если она купит такой же купальник, как у меня, я его порежу. Тренировка закончилась, она оставила свой купальник… Я очень перед ней извиняюсь, мы уже сто раз обсуждали эту историю», — цитирует Субботину Sportbox.

20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой Европы. Она выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях. В 2017-м году Варвара получила звание «Заслуженного мастера спорта России».

Субботина начинала заниматься синхронным плаванием у Анастасии Давыдовой, затем перешла к Татьяне Данченко.