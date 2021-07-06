Магнитогорский «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал нападающий Сергей Мозякин.

«В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших, хоккейный клуб «Металлург» выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего – отныне и навсегда №10 в «Магнитке» только Сергей Мозякин», — гласит сообщение клуба в «Инстаграме».

Напомним, в понедельник, 5 июля, стало известно о решении Мозякина завершить карьеру. Контракт 40-летнего форварда с «Металлургом» истёк 30 апреля 2021 года.

Мозякин является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории КХЛ: 928 очков, 419 шайб, 509 передач. Хоккеист за свою карьеру защищал цвета ЦСКА (1999-2006), «Атланта» (2006-2011) и «Металлурга» (2011-2021). С «Магниткой» форвард выиграл два Кубка Гагарина (2014 и 2016 года).