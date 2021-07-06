Хуан Лопес, агент российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на новости о том, что игрок может перейти в «Хетафе».

«На данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с «Валенсией», — приводит слова Лопеса «Спорт-Экспресс».

Ранее издание AS написало, что новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас хочет пригласить нескольких игроков из «Хетафе», который возглавлял с 2016 по 2021 год. Однако у его нового клуба нет финансовой возможности делать покупки, поэтому рассматривается вариант с включением игроков в сделки.

Напомним, российский хавбек присоединился к «Валенсии» в 2018 году, его действующее соглашение рассчитано до следующего лета. Ранее Черышев выступал за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».