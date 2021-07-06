Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выразил недовольство работой чилийского арбитра Роберто Тобара, который обслуживал матч бразильцев с Перу в полуфинале Кубка Америки. Неймар обвинил рефери в высокомерии.

«Судья не может так себя вести. Как он говорил и смотрел на игроков — это неуважение по отношению ко всем футболистам. С первой секунды, как я к нему обратился, он был очень высокомерным. Об этом говорили все футболисты. Считаю, это ненормально», — цитирует Неймара AmericaTV.

По словам Неймара, работой арбитра были недовольны не только бразильцы, но и игроки сборной Перу. Футболист уверен, что судья, которому доверили обслуживать полуфинал крупного турнира, не имеет права вести себя высокомерно.

Напомним, Бразилия обыграла Перу со счетом 1:0 и вышла в финал турнира. Её соперник определится в ночь на среду, 7 июля: в 4:00 мск стартует матч между сборными Аргентины и Колумбии.