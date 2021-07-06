Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ожидаемый срок реабилитации — 45 дней.

Напомним, Малиновский выступал на Евро-2020 за сборную Украины. Команда дошла до четвертьфинала, где со счетом 0:4 уступила Испании. Последний матч своей команды на турнире футболист пропустил из-за травмы.

За «Аталанту» Малиновский выступает с 2019 года, до этого он защищал цвета бельгийского «Генка» и ряда украинских клубов. В минувшем сезоне он стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.

Новый сезон в чемпионате Италии стартует 22 августа. Скорее всего, Малиновский успеет восстановиться к матчу первого тура.