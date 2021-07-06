Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов рассказал о своем самочувствии после того, как сделал прививку после коронавируса.

«Уже просто бомбит. Поставил вакцину 28 июня, первые два дня было нормально, ну так, сонливость небольшая, на третий день кружилась голова, на четвёртый комбо: болит и кружится голова, дышится тяжело, прям ну задыхаюсь», — написал Емерхонов у себя в «Инстаграме».

Спортсмен добавил, что за это время у него не выработались антитела, и посоветовал перед вакцинацией либо пропить витамины, либо вообще не делать прививку. Спустя восемь дней после прививки симптомы так и не прошли, подчеркнул Емерхонов.

Напомним, ранее СБР сообщил, что четыре спортсмена из основной сборной России вакцинировались от коронавируса. Прививки сделали Евгений Гараничев и Лариса Куклина, имена еще двух биатлонистов не уточняются.