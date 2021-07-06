По многочисленным сообщениям из разных источников, Станислав Черчесов всё-таки проводит последние дни в статусе тренера сборной России. Несмотря на то, что технический комитет РФС выразил доверие к специалисту, к чемпионату мира-2022 команду будет готовить всё же кто-то другой. Nevasport — о кандидатах на пост главного тренера сборной России.

Руководство РФС провело переговоры с тремя российскими кандидатами: Сергеем Семаком из «Зенита», Леонидом Слуцким из «Рубина» и Валерием Карпиным из «Ростова». Однако все они закономерно ответили отказом: чемпионат России начинается через две недели, и никто не захотел бросать свои клубы в таких обстоятельствах. К тому же все три кандидата весьма комфортно себя чувствуют в РПЛ: Семак обладает сильнейшим составом и уже выиграл три чемпионата подряд, Слуцкий неплохо прокачал «Рубин» и готовится к старту в еврокубке, а Карпин обладает большим кредитом доверия на Дону. Лезть в мясорубку сборной, где фанаты готовы разорвать тебя на куски за каждую неудачу, не хочет никто.

И, по всей видимости, РФС обратится за помощью к иностранцам. К ним в России традиционно более лояльное отношение, да и давления со стороны болельщиков они не боятся. На данный момент известно о четырёх кандидатах на смену Черчесова.

1) Андре Виллаш-Боаш (43 года, Португалия)

Кандидатура Виллаша-Боаша пока кажется наиболее вероятной. Тренер ещё не реализовал весь свой потенциал, с Россией знаком не понаслышке, а к тому же его хорошо знает президент РФС Александр Дюков. Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит», когда Дюков занимал в нём пост президента. Вспомним, что предыдущий президент петербуржцев Сергей Фурсенко, возглавив РФС, также пригласил в сборную знакомого Дика Адвоката.

Против Виллаша-Боаша говорят его нрав и неопытность. За плечами у молодого специалиста уже немало клубов, но на уровне сборных он ещё не работал (опыт в Британских Виргинских островах не в счёт). Кроме того, он не раз демонстрировал непростой характер, словно вторя своему учителю Жозе Моуринью. Так своё последнее место работы «Марсель» Виллаш-Боаш покинул из-за конфликта с руководством.

2) Йоахим Лёв (61 год, Германия)

В отличие от Виллаша-Боаша, у Лёва опыт работы в сборной, мягко говоря, очень богатый. Даже невероятно богатый. Для самого специалиста Россия – отличный вариант перезапуска карьеры после последних четырёх провальных лет в сборной Германии. А заодно – отличный способ подзаработать. Как показал опыт с Черчесовым (а ранее – с Капелло), на тренеров сборной РФС денег не жалеет.

Другое дело – захочет ли сам Лёв идти на понижение? Каково это – сперва руководить Клозе и Мюллером, а потом – Дзюбой и Заболотным (при всём уважении к последним)? Гус Хиддинк, например, принял сборную России после Южной Кореи и Австралии. Адвокату довелось работать с тем же костяком, что был у него в «Зените».

Да и последние годы показали, что Лёв уже не тот, что на ЧМ-2014. Сможет ли тренер дать новый импульс сборной России?

3) Владимир Петкович (56 лет, Сербия)

Единственный занятый кандидат из списка, что осложнит переговоры с ним (ну, разве что, финансовый вопрос разрешит ситуацию). При этом по остальным параметрам у Петковича существенное преимущество над коллегами. Во-первых, серб знает русский язык. Во-вторых, имеет опыт работы со сборной. В-третьих, статус этой сборной сопоставим с российской. Швейцария по составу немного сильнее россиян: средняя стоимость заявки на Евро-2020 – 11,1 млн евро против 7,38 у России, самые дорогие игроки Мануэль Аканджи и Денис Закария стоят 30 миллионов против 28 за россиянина Головина. Но, как мы видим, разрыв не такой уж большой

И при этом Петкович уже семь лет выжимает из швейцарцев максимум. Команда вышла в плей-офф всех трёх крупных турниров, причём все три раза вылетала «на тоненького».

В 1/8 финала Евро-2016 Швейцарии не повезло в серии пенальти с Польшей (1:1, пенальти 4:5), на той же стадии ЧМ-2018 команда уступила Швеции всего один мяч (0:1). Наконец, свежий пример: четвертьфинал Евро-2020, вдохновенная игра против Испании и опять поражение по пенальти (1:1, пенальти 1:3). А попутно Петкович принёс команде ещё и четвёртое место в дебютном розыгрыше Лиги наций.

Короче говоря, кандидат хорош, куда ни ткни. Осталось только ткнуть куда надо, чтобы он согласился менять благополучную Швейцарию на бурную Россию.

4) Доменико Тедеско (35 лет, Германия)

Кандидатура Тедеско, похоже, обсуждается только в Телеграм-каналах журналистов разного качества, а также женой Леонида Федуна Заремой Салиховой. Сам Тедеско ушёл из «Спартака» по семейным причинам: из-за закрытых границ он не мог видеться с родными достаточно регулярно. Но обсудить его кандидатуру всё же стоит.

Немецкий специалист – словно брат-близнец Виллаша-Боаша: тоже начал работать в юном возрасте, тоже славится непростым характером и тоже не имеет опыта работы в сборных. Его преимущество над Виллашем-Боашем в том, что в России Тедеско работал совсем недавно и лучше знаком с уровнем местных игроков. Недостаток же в том, что у португальца более богатый опыт в различных условиях и странах, а значит понадобится меньше времени на адаптацию к новым реалиям.