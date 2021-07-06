Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертом круге Уимблдона.

Ранее спортсмены встречались друг с другом уже трижды в текущем сезоне, и все три матча завершились победой Рублева. Ещё одна игра не состоялась из-за неявки Фучовича.

По словам венгра, он не думал о предыдущих поражениях и смог использовать свои шансы, потому что не сдавался в трудные моменты.

«Думаю, теперь я стану знаменитым в Венгрии. Это большое дело. Но в данный момент я стараюсь не думать о том, что произойдет на родине, буду ли я в новостях или будут обо мне говорить люди. Я учусь тому, чтобы не витать в облаках после успеха, а сосредотачиваться на каждом следующем матче», — цитирует Фучовича официальный сайт Уимблдона.