Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную России по футболу.

«Меня не впечатляет эта кандидатура. Мы довольно хорошо его знаем, поэтому никаких особых восторгов по поводу него у меня нет. Думаю, никто и не испытывал. Не самый лучший кандидат», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Виллаш-Боаш известен российским болельщикам по работе в «Зените» с 2014 п 2016 год. Под руководством португальца сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Последним клубом Виллаш-Боаша стал «Марсель», из которого тренер ушел в феврале 2021 года.

Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов, под его руководством команда провалилась на Евро-2020, став последней в группе В.