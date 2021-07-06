Хуан Лопес, агент полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста. По информации AS, 30-летний хавбек может перейти из «Валенсии» в «Хетафе».

«На данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с «Валенсией», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Хуана Лопеса.

Денис Черышев выступал за «Валенсию» во второй половине сезона-2015/16, а летом 2018 года снова вернулся в команду. В прошедшем сезоне из-за многочисленных травм хавбек провёл 22 матча и отдал три голевых передачи. Его контракт с «летучими мышами» истекает 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

В сборной России Черышев провёл 31 матч и забил 12 мячей. Он вошёл в состав национальной команды на Евро-2020, но провёл только матч с Бельгией (0:3) и был заменён из-за травмы.