Меньше трех недель остается до старта долгожданной летней Олимпиады в Токио. Но если для большинства спортсменов выступление на Играх становится едва ли не главной целью в жизни, то теннис живет по своим законам: многие топовые игроки вообще не планируют выходить на олимпийские корты, так как делают ставку на турниры «Большого шлема».

Олимпиада без Рафаэля Надаля и Серены Уильямс. Золото Игр никого не привлекает?

Новости о том, что кто-то из верхушки мирового рейтинга снялся с Олимпиады, посыпались на болельщиков одна за другой. Сначала ехать в Токио отказался легендарный Рафаэль Надаль, затем — австриец Доминик Тим. Серена Уильямс, Симона Халеп, Янник Синнер, Денис Шаповалов, Стэн Вавринка, Каспер Рууд, Хуан-Мартин Дель Потро — все эти спортсмены по очереди объявили о пропуске Олимпиады. Да, кто-то не сыграет вынужденно, по состоянию здоровья, но есть и другая причина: теннисисты считают Игры выставочным турниром, потому что не получают за них рейтинговые очки.

Самым честным представителем тура оказался Доминик Тим, который пропускает уже вторую Олимпиаду. Сначала австриец не поехал в Рио, а теперь не стал рассыпаться в сожалениях и о том, что не сыграет в Токио. Австриец считает, что теннисистам достаточно турниров «Большого шлема», чтобы показать себя миру, а свою минуту славы на Олимпиаде пусть получают бегуны или пловцы.

«Вот бегунам или пловцам нужны Игры, чтобы показать себя миру. Для меня неприемлемо, что на Олимпиаде не дают рейтинговых очков. Это делает турнир выставочным, поэтому я не еду в Рио», — говорил Доминик еще пять лет назад.

За годы между Рио и Токио взгляды Тима несколько изменились: теперь он считает, что выступить на Играх будет для него честью, однако в Японию всё же не поедет. Сейчас Доминик не собирается тратить силы на Олимпиаду, сразу после которой игроков ждет US Open, где будут разыгрываться и заманчивые рейтинговые очки, и не менее заманчивые призовые. Почтить своим присутствием австриец собирается Париж-2024.

20-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль хоть и пропускает Игры, но столь громких заявлений не делает. За его плечами уже не одна Олимпиада: в 2008-м испанец выиграл одиночный турнир, в 2016-м — парный в дуэте с Марко Лопесом. Но годы идут, и легендарный теннисист, увы, не молодеет: как признается сам Надаль, его кондиции уже не позволяют выступать так часто. Между его любимым «Ролан Гаррос» и Уимблдоном было всего две недели перерыва, и испанец принял решение сняться с травяного «мейджора», а затем пропустить и Олимпиаду, чтобы дать своему организму возможность восстановиться.

«Подобные решения никогда не бывают легкими. Послушав свое тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что принял правильное решение. Это поможет мне продлить мою спортивную карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым; соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться на высшем уровне в конкурентной борьбе», — так объяснил Надаль своё решение.

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Серены Уильямс медали Игр, похоже, потеряли свою привлекательность. Легендарная теннисистка трижды брала золото в парном разряде и один раз в одиночном, но теперь главный турнир четырехлетия ее не интересует. Ещё год назад она видела себя в числе участников Токио-2020, но история с переносом Олимпиады не входила в её планы. Сначала Серена намекнула, что её не стоит ждать в Японии, а потом приняла окончательное решение.

«Я не особо задумывалась о Токио, потому что всё было запланировано на прошлый год, а теперь – на этот, плюс пандемия продолжается, и многое нужно учесть. А ещё «Большие шлемы». Столько всего», — говорила Уильямс в мае, а через полтора месяца сделала официальное заявление.

Смотреть Игры всё равно надо — там будут Джокович, Федерер и Медведев

Несмотря на отсутствие многих громких имён, в основной сетке олимпийского турнира будет достаточно спортсменов, способных сделать Игры интересными для зрителей. Во-первых, свое участие уже подтвердил первая ракетка мира серб Новак Джокович, во-вторых, выступит россиянин Даниил Медведев. Их противостояние в этом году уже стало главной интригой тура: уроженец Москвы имел шансы возглавить рейтинг после «Ролан Гаррос», но не воспользовался им, а теперь получил аналогичную возможность и на Уимблдоне. Нет сомнений, что наблюдать за тем, как лучшие теннисисты планеты бодаются за олимпийское золото, будет не менее интересно.

Вчера решение выступить в Токио принял и титулованный швейцарец Роджер Федерер. Восстановившись после операции на коленях, он в хорошей форме приехал на свой любимый Уимблдон. На мейджоре теннисист убедился, что сейчас его состояние позволяет играть на высшем уровне и что он видит себя в числе участников Олимпиады.

Противостоять им будет главный спец по Олимпиадам британец Энди Маррей, который увез золото с двух предыдущих турниров. Для 34-летнего теннисиста эти Игры станут четвертыми в карьере, а защищать титул он будет второй раз подряд. Рассчитывать на легкий успех Маррею точно не придется: в числе его соперников будут лучшие представители поколения «некст» — помимо Медведева, это и набравший нереальную форму Стефанос Циципас, которого подстегнет досадный вылет с Уимблдона, и Саша Зверев, и Андрей Рублев.

Российские болельщики не останутся без зрелища и в других разрядах: в парах Медведев сыграет с новой звездой отечественного тенниса Карацевым, а в миксте пару Аслану составит Елена Веснина. Смешанный дуэт уже сотворил фантастику на «Ролан Гаррос», а теперь планирует повторить успех на Олимпиаде. И шансы на золото у них есть — причем, не гипотетические, а самые что ни на есть реальные.