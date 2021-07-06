Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Дмитрий Сотников стал победителем ралли «Шёлковый путь»-2021 в классе грузовиков. На заключительном пятом этапе экипаж Сотникова стал третьим и сохранил лидерство в общем зачёте.

Общий результат команды Сотникова — 6:59.53.

Заключительный этап выиграл Сергей Вязович из «МАЗ-Спортавто», который стал вторым в общем зачёте (отставание — 4.36).

Тройку лидеров в общем зачёте замкнул ещё один представитель «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов, который стал на последнем этапе вторым.

Для Сотникова эта победа стала третьей в карьере. Ранее он побеждал на «Шёлковом пути» в 2013 и 2017 году, а в 2016-м занял второе место.

В 2020 году ралли был отменён из-за пандемии коронавируса, а в 2019-м победу одержал экипаж Антона Шибалова из «КАМАЗ-Мастера».