Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что национальную команду должен возглавить Курбан Бердыев. Контракт нынешнего наставника сборной Станислава Черчесова истекает после ЧМ-2022, но он может быть уволен после провала на Евро-2020.

«У нас было достаточно много иностранных специалистов, но движения вперед не происходило, — цитирует «Спорт-Экспресс» Сёмина. — Я за то, чтобы именно российский специалист возглавлял национальную команду. Есть Бердыев, например. Нужно, чтобы игроки понимали тренера на своем родном языке».

Курбан Бердыев большую часть карьеры проработал в «Рубине» (2001-2013, 2017-2019) и выиграл с ним два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. Также в его карбере были казахские «Тараз», «Кайрат», «Мунайши», турецкий «Генчлербирлиги», туркменская»Ниса», сборная Туркмении, российские «Кристалл» и «Ростов». После ухода из «Рубина» в 2019 году Бердыев не занимался тренерской деятельностью.