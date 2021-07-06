Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит карьеру в чемпионате Польши. 36-летний форвард заключил контракт сроком на один сезон с клубом «Гурник». Клуб базируется в Забже, всего в 14 километрах от родного города Подольски Гливице.

Семья Подольски в 1987 году переехала из Польши в ФРГ, и футбольное образование игрок получал уже в Германии.

Профессиональную карьеру Подольски начал в «Кёльне», позднее выступал за «Баварию», лондонский «Арсенал», миланский «Интер», стамбульский «Галатасарай», японский «Виссел Кобе», а последний сезон отыграл за «Антальяспор» в Турции, где выступает российский защитник Фёдор Кудряшов.

С 2004 по 2017 год Подольски провёл 130 матчей и забил 49 голов за сборную Германии. Оба результата являются третьими в истории национальной команды. В 2014 году Подольски выиграл со сборной Германии чемпионат мира по футболу.