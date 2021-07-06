«Локомотив» достиг договорённости о контракте с немецким тренером Ральфом Рангником, сообщает официальный сайт клуба. Специалист займёт пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», контракт с ним заключён на три года.

О назначении Рангника объявил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с с тренерским штабом, игроками и руководством клуба.

Задачами Рангника станут, в частности, стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работа вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с ним в клубе будет работать команда специалистов.

Рангник посещал Москву в апреле 2021 года. Он присутствовал на матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Последним местом работы 62-летнего Рангника стал «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга. До этого он дважды возглавлял «быков», а также работал главным тренером в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке» и «Хоффенхайме». С гельзенкирхенской командой Рангник в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

«Локомотив» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате России и завоевал Кубок страны. С прошлого лета железнодорожников возглавляет Марко Николич.