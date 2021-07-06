Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключён на один сезон.

5 июля 31-летний Плотников покинул «Металлург» по соглашению сторон.

В сезоне-2020/21 Плотников провёл 58 матчей в регулярке, набрав 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) очков. Всего в КХЛ 31-летний нападающий провел 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.

Плотников перешёл в «Металлург» в мае 2020 года. До этого он защищал цвета «Амура», «Локомотива», а с 2016 по 2020 год выступал за СКА. Также в его карьере были два клуба НХЛ — «Питтсбург» и «Аризона». В Северной Америке форвард провёл один сезон, отметившись 3 голевыми передачами в 45 матчах регулярного чемпионата.