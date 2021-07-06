Сборная Англии по футболу встретится с Данией в полуфинале чемпионата Европы-2020. Игра будет проходить в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сегодня, 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Помогать ему на линиях будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным рефери назначен Овидиу Хацеган.

Прямую трансляцию матча будет осуществлять Первый канал.

На стадии четвертьфинала сборная Англии разгромила Украину, отправив в ворота Георгия Бущана четыре безответных мяча. Датчане со счетом 2:1 победили сборную Чехию.

Напомним, финальный матч запланирован на 11 июля, он также состоится на «Уэмбли» в Лондоне.