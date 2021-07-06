Петербургский «Зенит» сегодня, 7 июля, встретится с бременским «Вердером» в контрольном матче. Игра будет проходить на арене «Паркштадион» в австрийском «Целль-ам-Циллере», где команды проводят предсезонные сборы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча будет осуществлять телеканал «Матч ТВ», также игру можно будет посмотреть на сайте петербургского клуба.

Ранее подопечные Сергея Семака уже провели один товарищеский матч: 3 июля они сыграли вничью с немецким «Шальке 04» (0:0). На тот момент к команде еще не присоединились игроки, выступавшие на Евро-2020.

5 июля в расположение «Зенита» прибыли Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, а на следующий день прилетел и Артем Дзюба.