Российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым в четвертьфинале Уимблдона. Матч состоится сегодня, 7 июля, и начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

Хачанов, получивший 25-й номер посева, не без труда добрался до стадии 1/4 финала. В первом круге он в четырех сетах обыграл квалифаера Маккензи Макдональда, затем уверенно одолел Егора Герасимова и Фрэнсиса Тиафо. В четвертом круге Карен почти четыре часа сражался с Себастьяном Кордой и победил в пяти партиях.

Шаповалов, посеянный под 10-м номером, затратил меньше сил. Он провел пятисетовый матч против Филиппа Кольшрайбера, а в третий круг вышел без борьбы на отказе соперника. Затем Денис выбил Энди Маррея и Роберто Баутисту-Агута, обе игры завершились в трех сетах.