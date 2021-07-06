Сборная Украины по пляжному футболу не примет участия в чемпионате мира-2021, утверждает tribuna.com. По данным источника, команду не отпустили на турнир, который будет проходить с 19 по 29 августа в Москве.

Сборная Украины на прошлой неделе заняла второе место в европейском отборе на ЧМ и получила право участия в турнире. Официально отказ ещё не подтверждён и неизвестно, кто заменит команду в случае её неприезда в Россию.

Жеребьёвка ЧМ-2021 пройдёт 8 июля в Цюрихе. Напомним, что сборная России в связи с решением CAS будет выступать под нейтральным флагом и гимном. Помимо неё и Украины, на турнир отобрались Белоруссия, Португалия, Испания (Европа), Япония, Оман, ОАЭ (Азия), Мозамбик, Сенегал (Африка), Сальвадор, США (КОНКАКАФ), Бразилия, Парагвай, Уругвай (Южная Америка) и Таити (Океания).