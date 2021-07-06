Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что его команда не выступит на летнем чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

«Участие в летнем чемпионате мира не входило в подготовку. Пока мы не планируем, что будем участвовать или отбираться», — сказал Башкиров на YouTube-канале СБР.

На данный момент спортсмены находятся в Токсово, где до 20 июля будут проводить предсезонный сбор. Как объяснил Башкиров, только сейчас команда приступила к комплексной работе, но еще не начала соревновательные и стрессовые тренировки.

Напомним, в группе Башкирова тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин. Остальные спортсмены готовятся под руководством Юрия Каминского и тоже пропустят летний чемпионат России.