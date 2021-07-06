Во время эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Ибараки недалеко от Токио одна из зрительниц попыталась потушить факел из водяного пистолета, сообщает mainichi.jp. Она в этот момент кричала «Остановите Олимпийские игры!» 53-летняя женщина таким образом пыталась протестовать против проведения Олимпиады в разгар пандемии коронавируса.

Женщина попыталась потушить олимпийский факел pic.twitter.com/JZRcgErOQy — Великий Твитсби (@greattvetor) July 6, 2021

Полиция задержала нарушительницу общественного порядка.

Ранее в Японии уже неоднократно проводились акции протеста против организации Олимпиады. По данным на 6 июля в Японии зарегистрировано 807 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 15 тысяч человек скончались.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. На неё не пустят иностранных зрителей, а спортсмены должны будут соблюдать ряд протоколов безопасности.