Флориан Богнер, старший редактор портала «Евроспорт» в Германии, отреагировал на слухи о том, что Йоахим Лёв может возглавить сборную России по футболу.

«Моей первой реакцией было бы — «ни в коем случае». Думаю, что Лёв будет стремиться в творческий отпуск — хотя бы на год. Меня также не удивит, если он завершит карьеру. Тут нужно учитывать и коронавирус, в связи с которым работа в России может быть осложнена ограничениями в поездках», — приводит слова Богнера «Матч ТВ».

По словам журналиста, будущее Лёва сейчас под вопросом, но его назначение в одну из национальных команд выглядит более вероятным, чем работа с клубом. Тренер вряд ли решить продолжить карьеру в России, потому что даже в Германии он очень редко появлялся на матчах для просмотра игроков.

«А учитывая, что он почти не знает российских футболистов, трудно представить, как он путешествует по вашей стране ради просмотра потенциальных сборников. Но, может быть, он меня удивит», — сказал Богнер.

Напомним, сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов, но после провала на Евро-2020 может покинуть свой пост. В качестве потенциального сменщика рассматриваются кандидатуры Йохаима Лёва, Андре Виллаш-Боаша и Владимира Петковича.