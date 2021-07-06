Нападающий «Лорьяна» Йоан Висса стал жертвой нападения психически нездоровой женщины. Она пробралась к нему в дом, плеснула кислотой в лицо и скрылась с места преступления.

Как сообщает L’Equipe, футболист получил ожоги глаз и незамедлительно был доставлен в больницу. Спортсмену сделали экстренную операцию, которая прошла успешна. Висса остается под наблюдением врачей, долгосрочные последствия повреждения пока не известны. Кроме того, дальнейшая футбольная карьера Йоана поставлена под вопрос.

Полиция смогла задержать 32-летнюю преступницу только через сутки. За это время она успела напасть еще на двух людей, которых тоже облила кислотой. Как выяснилась, у женщины, страдающей психическим расстройством, случился выкидыш, но она побоялась сообщить об этом мужу. Она нападала на темнокожих людей, чтобы украсть из ребенка и выдать за своего.