Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он проиграл представителю Польше Хуберту Хуркачу в пяти сетах со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

Матч начался еще вчера, но был прерван из-за дождя. Спортсмены продолжили встречу сегодня, в общей сложности она длилась 3 часа 7 минут.

За это время Медведев 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и взял три гейма на подаче соперника. Хуркач записал на свой счет десять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, на Уимблдоне остался лишь один представитель России — Карен Хачанов. Андрей Рублев вылетел в четвертом круге от Мартона Фучовича, Аслан Карацев не справился с Жереми Шарди на старте турнира.