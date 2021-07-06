Авторитетный журналист Дитер Ренкен поделился мнением о том, какие перестановки произойдут в командах Формулы-1 в новом сезоне. Он считает, что пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен завершит карьеру, а его место займет Валттери Боттас.

Таким образом, освободится место второго пилота в «Мерседесе», которое, по всей видимости, достанется Джорджу Расселу. Сейчас британец выступает за «Уильямс» и демонстрирует выдающиеся результаты: имея не самый конкурентоспособный болид, он сначала вышел в третий сегмент квалификации на Гран-при Австрии, затем стал 11-м в гонке.

«Мне кажется, что Кими приходится выжимать из себя максимум, очень и очень стараться. Я думаю, что это последний год Кими в Формуле-1. Наверное, он перейдёт куда-нибудь в WEC или GT, будет заниматься ралли. На мой взгляд, вариантом замены Райкконена является Валттери Боттас. Понимаю, что это звучит неправдоподобно, но есть факторы, которые указывают на это», — приводит слова Ренкена RacingNews365.