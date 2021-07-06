Защитник «Галатасарая» Маркао попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает Fotomac, сине-бело-голубые уже сделали предложение по трансферу 25-летнего бразильца. Российский клуб готов заплатить за него 11 миллионов евро.

Агент игрока попросил «Галатасарай» отпустить его клиента, но клуб ответил отказом. Ранее руководство в прошлом году отказалось продавать Маркао в «Рому» за 13 миллионов, а сейчас ждет, что «Зенит» увеличит предложение.

В то же время агент игрока ведет переговоры с «Галатасараем» о повышении зарплаты для футболиста на случай, если трансфер не состоится.

В прошлом сезоне Маркао отыграл 42 матча, в которых сделал одну результативную передачу и забил один гол. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.