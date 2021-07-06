Экс-голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о возможном приглашении иностранного тренера в сборную России.

Слова Малафеева цитирует портал Sport24. «Йоахим Лев — не подходящий для нашей сборной вариант», — подчеркнул экс-голкипер «Зенита», комментируя новости о возможном назначении Лева в сборную России.

«Если мы рассматриваем кандидатуры иностранных специалистов, то в моем понимании тренер должен знать российский футбол, понимать менталитет наших футболистов», — сказал Малафеев, добавив, что в идеале тренер должен быть на практике знаком с работой на постсоветском пространстве, а также обладать знаниями современного футбола по части тактики и стратегии.

По словам Малафеева, результат нужно показать быстро, а если придет иностранный тренер, не знакомый с российским футболом, он может не успеть подготовить Россию к отбору на ЧМ-2022.

«Я бы рассматривал кандидатуры Виллаша-Боаша, Спалетти, может, даже Эмери — они больше подходят для нашей сборной в плане знаний российского футбола, чем тот же Лев», — сказал Малафеев.