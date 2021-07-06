Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вошел в тренерский штаб Марко Николича. Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня, 6 июля, хорват прибыл на сбор в Бад-Вальтерсдорфе.

Экс-капитана команды уже представили игрокам в новом амплуа. Напомним, на Евро-2020 Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии, возглавляемой Златко Даличем.

В конце марта Чорлука объявил, что покидает «Локомотив», а по окончании сезона принял решение о завершении игровой карьеры. Вместе с «железнодорожниками» хорват трижды завоевал Кубок России и один раз — Суперкубок. В минувшем сезоне Чорлука отыграл 22 матча в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

До перехода в «Локомотив» Чорлука выступал за «Байер», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Также он играл у себя на родине за «Интер» и загребское «Динамо».