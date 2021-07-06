Агент аргентинского полузащитника петербургского «Зенита» Эмануэля Мамманы Эрнан Регера высказался о будущем своего клиента и его сложившейся ситуации в клубе.

Слова агента цитирует портал Sport24.

«Мы обсуждаем будущее Эмануэля с „Зенитом“, чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб. Из российских клубов по поводу игрока ещё никто не обращался», — заявил Регера.

Напомним, вчера, 5 июля, стало известно, что Маммана был отправлен в дубль петербургского «Зенита», вместе с «Зенитом-2» он будет набирать форму к новому сезону на сборах в Железноводске. За «Зенит» Маммана выступает с 2017 года, прошлый сезон он провёл по арендному соглашению в «Сочи», вместе с клубом занял 5-е место в чемпионате России.