Защитник Эльмир Набиуллин стал игроком подмосковных «Химок». Как сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, футболист присоединился к команде на правах свободного агента.

«Переговоры с Набиуллиным прошли довольно быстро — обе стороны были заинтересованы в подписании контракта. Контракт с Эльмиром рассчитан на два сезона. Мы хотим еще усилить линию нападения. В приоритете — отечественные нападающие», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Набиуллин защищал цвета «Сочи». Он провел 16 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

До перехода в «Сочи» футболист провел полтора года в петербургском «Зените», но за это время сыграл всего в 13 матчах. Ранее Набиуллин на протяжении трех лет выступал за «Рубин».