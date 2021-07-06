Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о том, кто должен возглавить сборную России по футболу в случае отставки Станислава Черчесова.

Слова Тарасовой цитирует портал «Чемпионат».

«Мне тяжело поверить, что в России не найдётся человека, который был бы не хуже тренером, чем Черчесов. Я не лезу в футбол, я в нём «ни бельмеса». Но не понимаю, как возможно не иметь несколько кандидатур», — сказала Тарасова, отметив, что на таком уровне тренера найти несложно.

«Какой может быть уровень, когда мы не можем выйти из группы на Евро-2020?», — отметила Тарасова, добавив, что рядом с тренером нужно поставить молодого и способного человека, пусть даже если останется Черчесов.

«На мой взгляд, ни один иностранец не будет развивать российский футбол. Нужен хоть и молодой, но отечественный специалист», — сказала Тарасова.