Стал известен окончательный состав сборной России на Летние Олимпийские игры в Токио, которые стартуют 23 июля 2021 года.

Олимпийский комитет России утвердил список из 335 спортсменов — на игры отправятся 150 мужчин и 135 женщин.

Самая возрастная спортсменка сборной России на Олимпиаде в Токио — Инесса Меркулова, ей 56 лет и она будет соревноваться в конном спорте. Отметим, Меркулова является мастером спорта международного класса по конному спорту, ее дебютными Олимпийскими играми были соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На той Олимпиаде Меркулова выступала на лошади Мистер Икс и не смогла попасть в число призеров.

Самой молодой спортсменкой сборной является 16-летняя Виктория Листунова (спортивная гимнастика).