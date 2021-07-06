Российский теннисист Даниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира после Уимблдона, проиграв поляку Хуберту Хуркачу в четвертом круге.

Для того, чтобы выйти на первое место в рейтинге, Медведеву было необходимо дойти до финала. Если бы его соперником стал Новак Джокович, тогда россиянина бы устроила только победа.

Стоит отметить, что Медведев упустил свой шанс уже второй раз в этом сезоне: ранее аналогичная возможность у него был на «Ролан Гаррос».

После вылета Медведева на Уимблдоне остался лишь один представитель России — Карен Хачанов, который завтра сыграет в четвертьфинале с канадцем Денисом Шаповаловым. Андрей Рублев вылетел в четвертом круге от Мартона Фучовича, Аслан Карацев не справился с Жереми Шарди на старте турнира.