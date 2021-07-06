Главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц входит в список кандидатов на пост нового наставника сборной России по футболу.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на два источника — в Российском футбольном союзе и в немецком футбольном союзе.

«Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва», — сообщил один из источников портала.

Отметим, Штефан Кунц вместе с молодежной сборной Германии выигрывал два последних чемпионата Европы U21, один из которых — летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист РФС на пост главного тренера сборной России вошел экс-наставник основной сборной Германии Йоахим Лев, который работал в национальной команде последние 15 лет.