УЕФА пригласил на финал чемпионата Европы 2020 полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена, а также врачей, которые спасли ему жизнь на матче с Финляндией во второй игровой день турнира.

Информацию об этом сообщает ESPN. Известно, что организация направила приглашения шести врачам, футболисту и его супруге. На данный момент неизвестно, приняли ли гости их.

Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.

Педер Эрсгаард, один из парамедиков отметил, что он воодушевлён приглашением, как ребёнок в канун Рождества. «Очень горжусь не только той работой, что проделал я, но и усилиями всего медицинского штаба. Это не было работой одного человека», — сказал специалист в интервью изданию Fagbladet FOA.

Инцидент с Кристианом Эриксеном произошёл в матче Дания — Финляндия на стадионе «Паркен» в Копенгагене. У игрока внезапно произошла остановка сердца.