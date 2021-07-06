Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поражении от поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге Уимблдонского турнира.

Игра продлилась пять сетов, первую половину теннисисты сыграли вчера, 5 июля, а сегодня доиграли полтора сета на центральном корте.

Слова Медведева цитирует издание Metro.co.uk.

«Такое бывает. Мы знали, что будет дождь, и что мы не сможем доиграть в понедельник. Сегодня я сыграл очень плохо. Сказать больше нечего. Когда ты №2 в мире, четвертый круг – это очень плохой результат», — подчеркнул Медведев, добавив, что провел худшие два сета с турнира в Риме.

По словам теннисиста, через пару часов он уже забудет о Уимблдоне, поскольку отдал все силы и сделал все что мог, правда, оказалось, что этого очень мало.