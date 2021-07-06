Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Чехии Каролина Плишкова впервые в карьере сумели пробиться в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира.

Соревнования проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В матче 1/4 финала Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в двух сетах. Счёт по партиям 6:3, 6:4 в пользу белорусской спортсменки. Соболенко является четвертой ракеткой мира и вторым номером посева на турнире.

Каролина Плишкова сумела обыграть на стадии 1/4 финала теннисистку из Швейцарии Викторию Голубич. Счет по сетам 6:2, 6:2 в пользу представительницы Чехии.

В полуфинале Уимблдона теннисистки сыграют друг с другом. Их матч запланирован на четверг, 8 июля.