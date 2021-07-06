Российский футбольный союз на данный момент не обсуждал с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым условия расторжения контракта.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат», опираясь на два источника, которые знакомы с ситуацией.

Как сообщи один из источников, ни президент РФС Александр Дюков, не представители руководства организации до сих пор не обсуждали со Станиславом Черчесовым выступление сборной на Евро-2020.

«Тренеру не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства», — цитирует слова одного из источников «Чемпионат». Второй ресурс подтвердил информацию, а также отметил, что в РФС планируют обсуждать расторжение контракта с Черчесовым только после того, как достигнет договорённостей с одним из кандидатов на замену.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможных кандидатах на замену Черчесову: назывались имена Андре Виллаша-Боаша, Йоахима Лева, Штефана Кунца.