Российская теннисистка, 35-я ракетка мира Дарья Касаткина пропустит Летние Олимпийские игры в Токио из-за травмы. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Слова Тарпищева цитирует портал РИА Новости.

«Касаткина не выступит на ОИ в Токио, сослалась на травму», — сказал Тарпищев.

Отметим, Дарья Касаткина ранее была включена в список 335 российских спортсменов, которые должны выступить в Токио. В женском одиночном разряде сборную России должны были представлять четыре спортсменки, включая её — также на турнир заявлены Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Ранее Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона во втором круге, проиграв представительнице Латвии Елене Остапенко.