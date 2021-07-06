Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба завершил отпуск и прибыл в расположение клуба на предсезонных сборах в Австрии.

Информация об этом появилась в официальном аккаунте «Зенита» в «Твиттере». На снимке с тренировки футболист что-то обсуждает с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

«Дзюба с нами! Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее к «Зениту» после отпуска присоединились полузащитники сборной России Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также защитник Вячеслав Караваев. Все они выступали в составе национальной команды на чемпионате Европы 2020.

Завтра, 7 июля, «Зениту» предстоит сыграть очередной товарищеский матч на сборах — против бременского «Вердера».