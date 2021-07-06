53-летняя жительница Японии была арестована во время эстафеты олимпийского огня за попытку потушить факел из водяного пистолета.

Информацию об этом сообщает портал Vice.com.

По данным СМИ, инцидент произошел во время того, как эстафета проходила в городе Мито. Женщина всячески пыталась помешать проведению мероприятия: она выкрикивала призывы потушить факел, а также кричала лозунг «конец Олимпиаде», стреляя водой из пистолета в сторону олимпийского огня в знак протеста против проведения турнира в пандемию коронавируса.

Женщину остановил стюард, позднее стало известно, что ее арестовали. Заместитель начальника полиции города Мито Нориаки Нагацука сообщил, что причиной ареста стало то, что женщина намеренно целилась в бегуна и мешала эстафете. По словам Нагацуки, женщина явно не шутила, но стрелять в людей водой без веской причины нельзя.