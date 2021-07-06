Сборная Италии по футболу начала встречу с командой Испании в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Главным судьей встречи назначен немецкий специалист Феликс Брых. Помогать ему на линиях будут боковые арбитры Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасев.

Сборная Италии пока не проигрывала и не теряла очки на этом турнире. На групповом этапе подопечные Роберто Манчини обыграли поочередно Турцию, Швейцарию и Уэльс. В 1/8 финала в дополнительное время Италия прошла Австрию, а в 1/4 финала победила Бельгию.

Сборная Испании начала Евро-2020 с двух ничьих — в матчах против Польши и Швеции. Затем подопечные Луиса Энрике крупно победили Словакию. В 1/8 финала сборная Испании в дополнительное время обыграла Хорватию, а затем по пенальти прошла Швейцарию.