Международная федерация футбола FIFA получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о том, что сборная Украины отказывается от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

По информации источников, УАФ, а также Ассоциация пляжного футбола Украины запретили команде ехать на турнир, когда узнали, что его финальная стадия будет проводиться в России. По спортивному принципу сборная Украины отобралась на ЧМ, успешно преодолев квалификационные соревнования.

В FIFA отметили, что место Украины в финальной части розыгрыша ЧМ займёт сборная Швейцария. Эта команда стала пятой по итогам отборочных соревнований. В общей сложности, в турнире примет участие 16 команд.