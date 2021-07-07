Сборная Аргентины по футболу начала встречу с командой Колумбии в рамках Кубка Америки 2021 года. Турнир в эти дни проходит в Бразилии.

Игра проходит на стадионе «Манэ Гарринча» в городе Бразилиа.

Главным арбитром встречи назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. На линиях ему помогают боковые арбитры Карлос Лопес и Хорхе Уррего Мартинес. Резервный арбитр матча Хуан Сото Аревало.

Ранее сборная Аргентины на стадии 1/4 финала прошла сборную Эквадора, а Колумбия обыграла команду Уругвая.

Ранее в финал турнира вышла сборная Бразилии, которая с минимальным счётом обыграла команду Перу. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Лукас Пакета на 35-й минуте встречи. Результативной передачей в этой атаке отметился Неймар.